Digitale Revolution Sprachlich hervorragender Meister des Flunkerns – ChatGPT im Eifeltest

Bitbrug/Prüm · Der Kommunikations-Roboter ChatGPT hat das Thema Künstliche Intelligenz mitten in die Gesellschaft gebracht. Die Internet-Anwendung kann Texte aller Art generieren, ist aber noch in der Entwicklung. Was kann sie schon und was kann sie Menschen in der Eifel bieten?

22.04.2023, 11:51 Uhr

Laut ChatGBT zeigt der Gäßestrepperbrunnen in Bitburg einen Mann, der einer Sage nach über einen Hasen gefallen ist. Von Ziegen ist keine Rede. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Es gibt Erfindungen und Entdeckungen, die wie in Paukenschlag die Welt erschüttern. Am Anfang stand die Kontrolle des Feuers vor mehr als 400.000 Jahren, danach passierte erst einmal eine Weile wenig, bis irgendwer vor 5500 Jahren das Rad entwickelte. Danach schritt die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, gemessen an der langen Geschichte des Menschen, rasend schnell voran. Der vorläufige Höhepunkt: Künstliche Intelligenz (KI). Besonders das im November 2022 veröffentlichte Programm ChatGPT ist seit Monaten in aller Munde und hat die vermeintlichen Grenzen des Machbaren nicht nur verschoben, sondern förmlich eingerissen.