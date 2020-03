Vereine : Chor Cantando Messerich verabschiedet Vorsitzende Astrid Haus

Presseartikel ------------------------------------------------------------------------------- Chor Cantando Messerich unter neuer Führung Guido Messerich folgt Astrid Haus - 30-jähriges Jubiläum in Planung Der Chor Cantando Messerich hat zur Mitgliederversammlung eine neue Führung gewählt. Nach 12-jähriger Tätigkeit kandidierte Astrid Haus nicht mehr als Vorsitzende. Neuer Vorsitzender ist Guido Messerich, Stellvertreterin Christiane Fischer. Dem Vorstand gehören ferner an: Bettina Scheuren (Schriftführerin), Christiane Dühr (Kassenwartin), Elisabeth Dahm (Jugendvertreterin). Beisitzer sind Peter Bahr, Silvia Brauneck und Regine Dahm, Kassenprüfer Simone Friedrich-Wolff und Tanja Tossing. Die Mitglieder und der Vorstand bedankten sich bei der scheidenden Vorsitzenden Astrid Haus für ihr langjähriges, erfolgreiches Engagement , das von vielen Höhepunkten in der Geschichte des Chores geprägt war, so z. B. den Konzerten zum 20-jährigen Vereinsjubiläum im Haus Beda und den spektakulären Aufführungen des Requiems „Der unbekannte Krieg“ in der Stadthalle Bitburg und im Kulturzentrum von Arlon (Belgien). Als Dank für ihr langjähriges engagiertes Wirken erhielt Astrid Haus einen Blumenstrauß und ein Geschenk. Chorleiter Volker Dörffel ließ die Auftritte des vergangenen Jahres Revue passieren und gab einen Ausblick auf das Jahr 2020, in dem der Chor Cantando Messerich sein 30-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Der Chor hat seine Wurzeln in einer ehemaligen Kinderschola und nachfolgend im Jugendchor Messerich; seit dem Jahr 2002 sind auch Männer in dem Chor aktiv. Die Jubiläumskonzerte zum 30-jährigen Jubiläum sind am Wochenende vom 14.11.2020 und 15.11.2020 im neuen Gemeindehaus Messerich-Birtlingen und in der Pfarrkirche Messerich geplant. Vom 04.04.2020 bis 05.04.2020 unternimmt der Chor seinen Jahresausflug nach Paris; nächster Auftritt ist am Samstag, dem 25.04.2020 zur Chormeile in Trier. Konzertfotos, Gästebuch und weitere Informationen unter www.chor-cantando-messerich.de ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foto : Auf dem Foto der scheidende Vorstand mit der ehemaligen Vorsitzenden Astrid Haus (mit Blumenstrauß) und dem neuen Vorsitzenden Guido Messerich (rechts) Foto: Chor Cantando Messerich. Foto: tv/Chor Cantando Messerich