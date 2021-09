Kommunalpolitik : Bürgermeisterwahl: Thomas Barthel tritt für CDU an

Badem Bei der Aufstellungsversammlung haben die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes den Juristen einstimmig gewählt.

(red) „Das mir entgegengebrachte Vertrauen und das großartige Ergebnis überwältigen mich. Es gibt mir Rückenwind für den anstehenden Wahlkampf. Ich möchte die kommende Zeit nutzen, um mit den Menschen im Bitburger Land ins Gespräch zu kommen und sie von mir und meinen Themen zu begeistern“, sagte der aus Mauel (bei Waxweiler) stammende Thomas Barthel zur seiner Nominierung als CDU-Bürgermeisterkandidat für das Bitburger Land in Badem. Barthel hat in Trier Jura studiert und ist aktuell stellvertretender Leiter des Finanzamts Simmern-Zell. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Barthel bedankte sich bei den Parteimitgliedern: „Die Zukunft gemeinsam anpacken“ ist gleichzeitig auch der Wahlslogan des jungen Kandidaten. In seiner Antrittsrede ging Barthel auf die medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde ein: „Aus persönlicher Erfahrung in meiner Familie weiß ich, wie schnell es gehen kann, dass auf einmal Unterstützung benötigt wird. Wir brauchen daher eine wohnortnahe Versorgung mit Hausärzten und Pflegediensten, die einen Beitrag dazu leisten, dass kranke und ältere Menschen auch in Zukunft ein selbstbestimmtes Leben in unseren Gemeinden führen können.“