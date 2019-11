Literatur : Lesung in der Basilika

Prüm Christian Humberg hat in der Prümer Basilika sein neues Buch vorgestellt.

Zu einer ganz besonderen Unterrichtsstunde im Fach Heimatkunde haben der Naturpark Nordeifel, die Verbandsgemeinde Prüm und der Eifelbildverlag knapp 200 Schüler der fünften und sechsten Klassen aus Prüm und Niederprüm eingeladen. In der St.-Salvator-Basilika Prüm stellte Bestsellerautor Christian Humberg (43) seinen neuen Roman „Das Phantom von Prüm“ am Originalschauplatz vor.

„Mit ‚Sagenhaft Eifel!’ möchte ich die alten Geschichten unserer Heimat wieder ein bisschen in Erinnerung rufen“, sagt der hauptberufliche Autor, der 2015 bereits mit dem renommierten Deutschen Phantastikpreis ausgezeichnet wurde und in diesem Jahr mit seiner Eifel-Serie ebenfalls dafür nominiert ist. „Damit auch die Kinder von heute sehen, in welcher phantastischen Region sie leben. In der legendenreichen Eifel spielt der Herr der Ringe ja gewissermaßen gleich um die Ecke.“