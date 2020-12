Glaube : Christmette in Schönecken beginnt früher

Schönecken (red) Die Christmette am 24. Dezember in Schönecken zelebriert Kooperator Stefan Trauten nicht, wie im Pfarrbrief angekündigt, um 17 Uhr, sondern um 19 Uhr, in der Pfarrkirche. Darauf weist die Pfarrgemeinde hin.