Im Gespräch mit Herbert Fandel Was Christoph Daum dem deutschen Fußball rät

Bitburg · Fast wäre er Bundestrainer geworden, doch das Kokain machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Aber auch so hat Christoph Daum jede Menge zu erzählen – was er bei der Talkreihe „Einblicke“ in Bitburg tat. Und: Er hat eine Empfehlung für den deutschen Fußball.

12.11.2023 , 08:47 Uhr

Einblicke - Christoph Daum zu Gast bei Herbert Fandel 21 Bilder

Von Rudolf Höser

Die Talkreihe „Einblicke – Menschen mit Geschichte und Geschichten“ fand am Donnerstagabend eine interessante Fortsetzung. Zu Gast bei Moderator Herbert Fandel war Christoph Daum. Hier geht es zur Bilderstrecke: Einblicke - Christoph Daum zu Gast bei Herbert Fandel