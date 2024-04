Blindgänger in Bitburg Chronologie: Explosive Relikte des Zweiten Weltkriegs unter unseren Füßen

Dass Bitburg in den letzten Kriegsmonaten so schwer getroffen wurde, hing mit den Kämpfen an der damals nahegelegenen Front zusammen: Ende 1944 waren die Alliierten nach der Landung in der Normandie und Befreiung von Frankreich, Belgien und Luxemburg bis an die deutsche Westgrenze vorgestoßen. Doch Hitler befahl einen Gegenschlag und kratzte dafür die Reserven der deutschen Wehrmacht zusammen. Die am 16. Dezember 1944 einsetzende „Ardennenoffensive“, die von der Eifel ausgehend die belgische Hafenstadt Antwerpen zum Ziel hatte, scheiterte allerdings unter hohen Verlusten auf beiden Seiten, in den USA sind die Kämpfe als „Battle of the Bulge“ bekannt. Um den deutschen Vormarsch zu behindern, geriet das Hinterland ins Visier: Nicht nur Bitburg, auch Trier und andere Städte wurden bombardiert. Erst im Februar und März 1945 endeten die Kämpfe mit der Besetzung der Region durch die alliierten Truppen.