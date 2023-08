Benefizkonzert Benefizkonzert im Schlosshof

Malberg · (sn) Da hat alles gepasst: Die Damen vom Club Soroptimist Bitburg-Prüm haben am Samstagabend zu einem Picknick-Konzert in den Hof von Schloss Malberg eingeladen. Rund 150 Gäste haben in wundervoller Kulisse an weiß eingedeckten Tischen bei lauen Temperaturen der Musik des Benno-Raabe-Trios gelauscht, das unter anderem Stücke von Duke Ellington, Count Basie und Benny Goodmann gespielt hat.

21.08.2023, 14:30 Uhr

Der Club Soroptimist Bitburg-Prüm hat im Hof von Schloss Malberg ein Picknick-Benefiz-Konzert veranstaltet. Foto: TV/Stefanie Glandien