Neues Angebot So wird in Bitburgs erstem Co-Working-Space gearbeitet

Das Handy klingelt. „Warte kurz“, sagt Aline Ferner und geht in ihr Büro. Ein kurzes Gespräch mit einem Techniker, schnell abgefrühstückt. „So, sorry“, sagt sie, als sie zurückkommt um sich weiter mit unserer Zeitung über ihren neuen Co-Working-Space in der Bitburger Brodenheckstraße zu unterhalten. Wieder klingelt es. „Entschuldige“, sagt Aline Ferner. Erneut: kurzes Gespräch am Handy, schnelle Lösung. Und zurück zur Presse.