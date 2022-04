Comedy : Echternach amüsiert sich königlich

Echternach Comedian Johann König hat im Luxemburger Trifolion für „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ gesorgt.

Man darf getrost sagen: Es war bislang in diesem jungen Jahr die Comedy-Show für Echternachs Trifolion. Nach zahlreichen hartnäckigen Aufschüben, Absagen und Unsicherheiten für die renommierte Luxemburger Veranstaltungsstätte schaffte es Johann König am Samstagabend mit seinem aktuellen Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ zwischenzeitlich längst vergessen geglaubte Bilder, Gefühle, Zuschauerzahlen und Erinnerungen wieder aus der Schublade zu holen. Er ließ seinen einzigartigen Wahnsinn auf ein nach Humor und Ablenkung lechzendes Publikum los. Schätzungsweise 350 Zuschauer erlebten den Auftritt mit.

Wer seit den Lockerungen wieder vermehrt das kulturelle Angebot in und um Trier genutzt hat, weiß: Unabhängig davon, ob die Show einmal ausverkauft war, kann ein Künstler selten nach mehrfachem Aufschub die Halle wieder so füllen wie beim ersten Mal. Die annähernd ausverkaufte Show bei maskenfreier Atmosphäre war eine ebenso erfrischende wie willkommene Ausnahme.

Königs speziellen Humor in Worte zu fassen ist kaum möglich. Was er mit seiner unverwechselbaren, immer leicht dümmlich wirkenden Art auf der Bühne zustande bringt, hat eine ganz eigene Qualität von Wahnsinn, der in Ausdruck und Einzigartigkeit hierzulande nach Vergleichen sucht. Als er in seiner Gesamtlaufbahn das „dritte Mal“ die Bühne des Trifolions betritt, ahnt die Menge noch nicht, dass er sie eiskalt erwischen wird. Mit seinem charakteristischen verschmitzten, immer auch leicht schmerzverzerrt wirkenden Grinsen, liefert er gut zwei Stunden lang eine zündende Pointe nach der anderen. So begrüßt er sein Publikum beispielsweise mit den pathetischen Worten „Ihr seid der Radiergummi meiner Zweifel, das Viagra meiner schlaffen Künstlerseele“, um die Wiedersehensfreude mit dem Echternacher Publikum auf gekonnt ironische Weise zu überspitzen.