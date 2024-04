Comedy Kult-Comedian in Bitburg: Wenn Rüdiger seine Bekannte und Frankie im Blick hat

„Jaa, haallo erstmaal“, das ist der typische Anfang eines Abends mit Rüdiger Hoffmann, bei dem Worte lang und ruhig ausgesprochen werden. Hektisch wird es bei ihm nicht. Aber er spricht offen an, was ihm „auf den Sack geht“. Das ist beispielsweise der Handykonsum mancher Menschen, den er nicht so ganz nachvollziehen kann. Wobei er selbst den Wecker ganz praktisch findet, auch mal die Schlagzeilen checkt oder in den sozialen Medien schaut, was los ist.