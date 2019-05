Comedy : Comedy mit Johannes Flöck

bild johannes flöck tufa 1310. Foto: Robert Recker

Pickließem (red) Das neue Comedy-Programm von der Nummer eins im Altern ist angerichtet. In seinem neuen Soloprogramm erzählt Johannes Flöck am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr, wie man auf authentisch-humorvolle Weise mehr Spaß am Reifen hat.

Die Veranstaltung findet im Mathieu-Molitor-Haus in der Schulstraße 6 in Pickließem statt.

Karten siehe Info unten rechts.