Commissary vor Verkauf Bald wieder Leben in ehemaligem Bitburger US-Einkaufszentrum?

Bitburg · Einst kauften US-Amerikaner in der Commissary all das, was sie von zu Hause kannten. Jetzt, mehr als zehn Jahre nach der Schließung, steht das Einkaufszentrum vor dem Verkauf – und davor, wieder genutzt zu werden.

15.09.2024 , 13:48 Uhr

Veraltet, weil dicht: die Öffnungszeiten der Commissary. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Von Christian Thome Redaktion Eifel