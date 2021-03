Verdammt coole Experimente mit Aha-Effekt : Warum Simon Tebeck aus Wilsecker Physik toll findet

Bitburg/Wilsecker Simon Tebeck aus Wilsecker hat auf Regionalebene den ersten Platz bei „Jugend forscht“ im Bereich Physik bekommen. Zum vierten Mal war der Schüler der kooperativen Gesamtschule St. Matthias Bitburg erfolgreich, diesmal mit den theoretischen Aspekten der Relativitätstheorie.

Zum Schulfach Physik haben viele ein besonderes Verhältnis: Entweder es fasziniert sie oder sie können nur wenig damit anfangen. Bei Simon Tebeck war Ersteres der Fall. Schon in der fünften Klasse der St.-Matthias-Schule in Bitburg, die er nun in der 13. Klasse besucht, ging er in die „Jugend forscht/Schüler experimentieren“-Arbeitsgemeinschaft. In der sechsten Klasse gab es schon einen Sonderpreis für Umwelttechnik und den dritten Platz in Physik.