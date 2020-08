Covid -19 im Ezfelkreis : 10 000. Besucher an der Sichtungsstelle in Bitburg

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bitburg/Prüm (red) Der 10 000. Besucher hat sich am Montag, 31. August, bei der Corona-Sichtungsstelle in Bitburg vorgestellt. Die Stelle hatte am 17. März ihren Betrieb als Drive-In-Teststation in der Innenstadt aufgenommen.

Getestet wurden seitdem laut Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm rund 9300 Menschen.

Was gab es sonst Neues? Erstens: Eine Neuinfektion wurde laut Angaben der Kreisverwaltung gemeldet, aber auch eine Genesung. Das heißt: Die Zahl der aktuell Infizierten liegt weiterhin bei vier. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei vier Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Zweitens: Ab heute gelten neue Öffnungszeiten: Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 im Bitburger Gewerbegebiet Auf Merlick ist bis auf weiteres täglich, auch am Wochenende, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.