Covid-19 im Eifelkreis : 35 akut Infizierte

Bitburg/Prüm (red) 35 akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Eifelkreis: Das ist der Stand liegt am Freitag, 24. Juli, 13 Uhr. An diesem Tag selbst gab es neu registrierte Neuinfektionen bei zwei Menschen, die aber laut Informationen der Kreisverwaltung „einen sehr kleinen Kreis der Kontaktpersonen“ hätten.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg ist am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.