Corona : 41 Neuinfektionen im Eifelkreis

Bitburg Der Inzidenzwert ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm am Samstag auf 78,7 gestiegen. Allerdings wurden Fälle nachgemeldet.

Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Samstag 41 neue Covid-19-Fälle registriert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Kreis 2855 Menschen mit dem Virus infiziert. Von ihnen gelten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts 2564 Menschen als genesen, 22 sind im Zusammengang mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind noch 269 Menschen im Kreis akut mit dem Coronavirus infiziert. Der Anteil der Virusmutanten liegt bei 57,9 Prozent.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass in den veröffentlichten Neuinfektionen nachgemeldete Fälle enthalten sind. Weil es bei der Übermittlung der Werte am Donnerstag eine technische Störung gab, konnten am Freitag vonseiten des Landes keine neuen Fälle gemeldet werden.