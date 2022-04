Pandemie : Aktuell 3805 Corona-Fälle im Eifelkreis

Bitburg-Prüm Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldete am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, insgesamt 115 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Eifelkreis. Die Zahl der aktuellen Fälle lag am Sonntag bei 3805. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 21.404 Menschen mit dem Virus Infiziert, 17.547 sind genesen.

In den letzten sieben Tagen haben sich 782 Menschen infiziert, in der Vorwoche waren es 1291. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis liegt 781,6 und damit deutlich unter dem Landesschnitt von 1209. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,44 (Samstag: 8,49).

Der Impfbus macht am Dienstag, 12. April, 10 bis 17 Uhr, am Parkplatz Heizwerk, Messerschmittstraße 5 bis 7, in Bitburg Station.