Corona im Eifelkreis : Corona: Aktuell 16 Infizierte

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis meldet am Donnerstag, 20. August, vier weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Da inzwischen ein Mensch als genesen gilt, liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 16. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg ist täglich von 8 bis 22 Uhr offen.