Bitburg/Prüm (red) Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden am Sonntag zwei Neuinfektionen bekannt.

Die Zahl der aktuell offziell an Covid-19 erkrankten Personen liegt somit bei sieben.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr.