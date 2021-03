Covid-19 : Amtshilfe der Bundeswehr im Eifelkreis verlängert

Bitburg/Prüm Die Bundeswehr hilft weiterhin beim Kreis-Gesundheitsamt in Sachen Corona-Pandemie aus.

Zunächst hatte man Ende 2020 den Einsatz bis 26. Februar verlängert, nun wurde er bis 9. April erweitert. Eingesetzt werden zehn Soldaten in der Kontaktermittlung und Telefonie sowie zwei medizinisch qualifizierte Soldaten vom Sanitätsregiment II „Westerwald“ (SanReg II, Rennerod). Landrat Joachim Streit verwies darauf, dass die Amtshilfe wegen der wieder schnell angestiegenen Virusausbreitung in Anspruch genommen werden müsse.

Die Bundeswehr leistet in Zeiten der Pandemie an vielen Orten in Rheinland-Pfalz Amtshilfe.