Besuche in Pflegeheimen noch unter strengen Auflagen : Vorsichtiges Herantasten ans Vertraute

Unterhaltung durch eine Fensterscheibe: Das war bis vor kurzem noch die einzige Art von erlaubtem Kontakt in vielen Pflegeheimen. Nun gibt es vorsichtige Lockerungen. Foto: dpa/Christophe Gateau

BITBURG/PRÜM/LISSENDORF Angehörige dürfen in Rheinland-Pfalz wieder ihre Verwandten in den Pflegeheimen besuchen. Von einer Rückkehr zur Normalität kann dabei aber noch nicht gesprochen werden. Denn Sicherheit ist nach wie vor das oberste Gebot.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Es waren harte Wochen: auf der einen Seite die Bewohner der Pflegeheime und Senioreneinrichtungen, auf der anderen Seite die Angehörigen, dazwischen eine verschlossene Tür. Wegen der Corona-Pandemie wurden im März auch die Pflegeeinrichtungen abgeriegelt. Wer Glück hatte, konnte durch das offene Fenster oder aber über den Zaun mit ausreichend Sicherheitsabstand ein kurzes Schwätzchen mit der oder dem Liebsten halten. In vielen Pflegeeinrichtungen war aber selbst das nicht möglich. Telefon und Internet waren somit die einzige Möglichkeit, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und selbst das hat nicht immer funktioniert.

Inzwischen hat sich die Situation ein wenig verändert. In den vergangenen Wochen haben Bund und Länder die Corona-Bestimmungen nach und nach gelockert. Und davon betroffen war vor gut zehn Tagen auch die Besuchsregelung in den Pflegeheimen. Inzwischen dürfen die Bewohner wieder Besuch empfangen. Das allerdings auch nur mit strengen Auflagen.

Lesen Sie auch Seniorenheime : Besuche nur in dringenden Fällen

„Wir haben einen Besucherraum eingerichtet, der jeden Tag von neun bis zwölf und von 14 bis 18 Uhr genutzt werden kann“, sagt Ute Schmitz, Leiterin des Hauses Birkenhof in Bitburg. Träger der Einrichtung ist die Korian Gruppe, die allein in Rheinland-Pfalz rund 20 Einrichtungen betreibt. Wie Schmitz erklärt, habe jede Einrichtung ein eigenes, auf das jeweilige Haus abgestimmtes Konzept erarbeitet. Im Haus Birkenhof ist es demnach so geregelt, dass nach vorheriger Terminvergabe jeweils ein Besucher für eine Stunde kommen darf. Wobei die eigentliche Besuchszeit etwas kürzer ist, wie Schmitz erklärt. „Wir müssen ja vor und nach jedem Besuch erst alles desinfizieren“, sagt sie. Zudem müsse jeder Besucher einen Mundschutz sowie einen Schutzkittel tragen.

Lesen Sie auch Corona : 1080 Tests in Altenheimen, vier positive

So wirklich familiär ist die Atmosphäre angesichts der Hygienevorgaben also nicht. Und trotzdem: „Das Angebot wird sehr gut genutzt“, sagt Schmitz. „Wir hatten ja bereits vor der Lockerung Zaungespräche angeboten“, erklärt sie. Diese Möglichkeit bestehe auch weiterhin. Durch die Einrichtung des Besucherraums seien nun familiäre Zusammenkünfte bei jedem Wetter möglich.

Eine ähnliche Regelung wie im Bitburger Haus Birkenhof gibt es auch bei der Ordensgemeinschaft der Katharinenschwestern, die unter anderem Senioreneinrichtungen in Daun und Kelberg sowie das Seniorenhaus Sankt Elisabeth in Prüm betreibt. „Bei uns darf pro Bewohner nur ein Angehöriger am Tag kommen, und wir achten darauf, dass die Besuchszeiten gerecht verteilt werden“, sagt Claudia Haase, Leiterin der Prümer Einrichtung. Auch in ihrem Haus muss zunächst ein Termin vereinbart werden. Seit Anfang dieser Woche seien Besuche möglich, bislang aber werde das Angebot nur sehr vorsichtig genutzt.

Was die Angehörigen betrifft, so seien diese in den vergangenen Wochen des Besuchsverbots sehr verständnisvoll gewesen. „Wir haben viel telefoniert, um den Kontakt zwischen den Bewohnern und den Angehörigen aufrecht zu erhalten“, sagt Haase. Und auch die Bewohner hätten die strengen Regelungen akzeptiert. „Wobei einige schon sehr traurig waren“, erklärt sie. Zudem sei es bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen schwer, mit der Situation klarzukommen.

„In den ersten Wochen war es für die meisten der Bewohner so gut wie gar kein Problem, doch mit der Zeit hat sich bei einigen dann doch die Traurigkeit breitgemacht“, sagt auch Carmen Kirwel. Sie ist Leiterin des Pflegeheims Haus Burgberg in Lissendorf, das sehr schnell auf die Lockerung der Besucherregeln Mitte vergangener Woche reagiert hat.

Seit gut zehn Tagen dürfen die Bewohner im Haus Burgberg wieder Angehörige empfangen. Anders als bei den beiden Einrichtungen in Bitburg und Prüm ist die Besuchszeit jedoch auf eine halbe Stunde beschränkt. „Wir haben einen Gastbereich mit Trennwand und Besucherfenster“, erklärt Kirwel. „Wer kommen möchte, muss sich vorher anmelden“, fügt sie hinzu. Und dazu dann eben noch das gesamte Hygiene-Programm.