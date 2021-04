Corona : Ausgangssperre im Eifelkreis Bitburg-Prüm - Halten sich die Bürger dran?

Bitburg Die umstrittene Ausgangssperre im Eifelkreis hat am Freitag begonnen - und soll bis Sonntag gelten. Unser Reporter hat sich vor Ort umgeschaut, ob sich nach 21 Uhr noch Menschen auf den Straßen tummeln.

Auch wenn sich angesichts fehlender Freizeitangebote der Sinn der Corona-Maßnahme nicht jedem erschließt, so scheinen sich die Menschen in Bitburg überwiegend an die vorübergehend verhängte nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr zu halten.

So sind am Freitagabend zwar auch noch nach 21 Uhr vereinzelt Fahrzeuge in der Innenstadt unterwegs, aber so gut wie keine Fußgänger mehr. Die Ausgangssperre wurde verhängt, weil der Inzidenzwert im Kreisgebiet zuletzt an mehreren Tagen hintereinander über 100 lag. In diesem Fall muss per Verordnung die zwischen den Ländern vereinbarte Notbremse zum Einsatz kommen.