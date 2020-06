Corona : Drei Wochen ohne Neuinfektion im Eifelkreis

Bitburg/Prüm Gute Nachrichten in Sachen Corona gibt es aus dem Eifelkreis.

Seit mehr als drei Wochen keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus im Eifelkreis: Das meldet die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag, 12. Juni. Aktuell gelten immer noch zwei Menschen als infiziert. Insgesamt sind bisher 184 Menschen an Covid-19 erkrankt, davon gelten laut Statistik auf der Website der Verwaltung 177 als genesen, fünf als an den Folgen der Krankheit verstorben.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist in dieser Woche noch am Samstag und Sonntag von 8 bis 16 Uhr, geöffnet. Die Öffnungszeiten in der nächsten Woche sind: Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, immer von 8 bis 16 Uhr.