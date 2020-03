Die Zahen zum Virus im Überblick : Ein Monat, 96 Infizierte: Ausbreitung von Corona im Eifelkreis

Bitburg Ein Rückblick auf vier Wochen, in denen sich das Leben im Eifelkreis grundlegend verändert hat – und natürlich nicht nur hier.

Was Anfang des Monats kaum einer verstand, ist inzwischen längst akzeptiert: Die Ausbreitung von Corona lässt sich nur bremsen, wenn wir alle Einschränkungen in Kauf nehmen. Ein Rückblick auf vier Wochen, die vieles verändert haben. Die Einstellung zum Thema, eigene Prioritäten und auch den Blick auf das, was wirklich wichtig ist.

1. Märzwoche: Landrat Joachim Streit empfiehlt, alle Veranstaltungen im Eifelkreis zu verschieben. Während in Luxemburg der erste bestätigte Corona-Fall gemeldet wird, hat sich hier noch keiner mit dem Virus infiziert. Dass der Kreis den Abend mit Sky du Mont absagt, wird noch heftig kritisiert. Das Vorgehen des Landrats stößt bei vielen auf Unverständnis. Die Stadt Bitburg verschiebt den Beda-Markt auf September. In der Folge hagelt es weitere Absagen – Ostermärkte, verkaufsoffene Sonntage, Konzerte. Nur Saga, die spielen samstagabends noch vor hunderten Menschen in der Bitburger Stadthalle. Es soll das vorerst letzte größere Konzert gewesen sein – nicht nur für die Eifel. Was Ende der Woche noch keiner ahnt: Auch in der Eifel gibt es den ersten Corona-Fall.

2. Märzwoche: Montags wird bekannt, dass sich ein Mensch aus dem Eifelkreis beim Händeschütteln infiziert hat. Im Laufe der Woche wird auch der im Haushalt lebende Partner positiv getestet. Ende der Woche steigt die Zahl auf insgesamt 15 Infizierte. Eine Bitburger und eine Prümer Schulklasse werden vom Gesundheitsamt vorsorglich für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Sie waren zum Skifahren in Südtirol, bevor dieses zum Risikogebiet erklärt wurde.

Das Land limitiert Veranstaltungen auf maximal 75 Teilnehmer. Der Kreis schließt die eigenen Sportstätten. In der Eifel gehen die Flutlichter aus. Krankenhäuser und Altenheime verschärfen ihre Zugangsregeln. Noch ist Besuch möglich.

Dann steht fest: Schulen und Kitas schließen ab kommender Woche. Das Bistum Trier sagt Gottesdienste, Kommunionfeiern und Hochzeiten ab. In der Eifel entstehen die ersten Hilfsangebote. Ganz vorn dabei: der Einkaufsservice in Seffern. Und es wird gehamstert.

3. Märzwoche: Viele erwarten weitere Einschränkungen. In Luxemburg herrscht Ausgangssperre, Pendler brauchen einen Passierschein. Restaurants dürfen nur noch bis 18 Uhr öffnen, viele schließen schon jetzt ganz, Bars und Kinos sind dicht, fast im kompletten Einzelhandel bleiben die Türen zu. Kein Publikumsverkehr mehr in den Eifeler Verwaltungen, Abiturfeiern müssen verschoben werden. In der Region Trier wird der erste Corona-Patient auf einer Intensivstation behandelt. Rheinland-Pfalz meldet den ersten Todesfall. Nur maximal fünf Leute dürfen sich treffen.

Der Kreisverband Bitburg-Prüm des Deutschen Roten Kreuzes und der Eifelkreis mit Landrat Streit an der Spitze bauen am Alten Gymnasium einen Drive-In-Test auf. Der Ansturm ist riesig: 200 Menschen nutzen das Angebot am ersten Tag. Etwa die Hälfte von ihnen wird getestet. Fortan leisten die ehrenamtlichen DRK-Mitarbeiter hier Schwerst-

arbeit. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Eifelkreis steigt von 21 auf 45.

4. Märzwoche: Nun gilt Kontaktverbot. Auch die Frisörläden sind nun zu. Restaurants sowieso. Liefern oder Abholen bleibt möglich. In Krankenhäusern und Altenheimen gilt Besucherstopp. Das Virus fordert das erste Todesopfer in der Region Trier. Bund und Land beschließen milliardenschwere Hilfspakete für Unternehmen und Selbstständige. Die Grenze zu Luxemburg wird geschlossen.

In Kliniken, Praxen und Altenheimen werden Mundschutz, Desinfektionsmittel und Schutzkleidung knapp. Unternehmen wie das Prümer Türenwerk und Stihl Weinsheim spenden Schutzausrüstungen, Ehrenamtliche nähen Mundschutz für Risikogruppen, der Kreisjugendfeuerwehrverband bietet an, Schutzkleidung einzusammeln und sie in die Einrichtungen zu bringen, die dringend darauf angewiesen sind.

Der Eifelkreis richtet in der Alten Kaserne ein Katastrophenschutzzentrum ein, in dem alle Rettungsdienste kooperieren. DRK und Kreis bieten Corona-Tages-Teststellen in Körperich, Daleiden und Bleialf an. Parallel entsteht im Kreismuseum die erste Corona-Ambulanz für Infektpatieten, um die Hausarztpraxen zu entlasten.

Die Zahl der Infizierten steigt im Eifelkreis von 49 auf 91 – 13 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die beiden letzten Märztage: Aus Sicht der Kreisverwaltung ist es zu früh zu beurteilen, ob die Einschränkungen greifen. Bundesweit kann niemand sagen, wie lange und in welchem Umfang die Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten werden. Die Kreisverwaltung meldet (Stand Dienstagabend) 96 Corona-Fälle, davon 20 genesen. Bei 18 der Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer aus Österreich; 29 haben sich innerhalb der Familie angesteckt oder wurden als Familie gemeinsam von einem Dritten infiziert.