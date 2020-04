Corona : Masken für die Erdorfer

Bitburg-Erdorf (red) Auch die Erdorfer haben sich auf die am Montag beginnende Masken-Pflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr vorbereitet. „Die Näherinnen und Näher waren in den letzten Wochen sehr fleißig, so dass ich einen Vorrat zur kostenlose Abgabe von Behelfsmasken an die Erdorfer Bevölkerung anbieten kann“, teilt Ortsvorsteher Werner Becker mit. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um Behelfsmasken handelt. Erdorfer können Masken bei Werner Becker, Telefon 7515, erhalten. Foto: tv/WERNER BECKER