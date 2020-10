Coronavirus : Keine Sperrstunde im Eifelkreis

Bitburg/Prüm Neue Regeln sollen vor allem private Feiern begrenzen. Motto: Geht ins Gasthaus.

Zwar wird grundsätzlich eine solche Sperrstunde empfohlen, sobald eine Region den Warnwert von 50 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht. Und der Eifelkreis ist seit vergangener Woche, wie mehrmals berichtet, bundesweit auf dem unglücklichen ersten Rang, was die Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl betrifft. Inzidenzwert: 132.

Billen appelliert mit deutlichen Worten an die Bürgerinnen und Bürger im Eifelkreis: „Nehmen Sie dieses Angebot an. Verzichten Sie auf Feiern und andere gesellige Runden in unzulässiger Größe. Es liegt jetzt an jedem Einzelnen, sich dafür einzusetzen, dass den Menschen, den Betrieben oder Schulen in unserer Region keine schärferen Maßnahmen oder gar Schließungen drohen.“