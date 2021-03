Corona : Mehr als 60 Prozent der Infektionsfälle im Eifelkreis sind Virusmutationen

Bitburg/Prüm Gute Nachrichten: Der Inzidenzwert im Eifelkreis ist auf 26,2 gesunken. Dagegen scheint der Anteil der Menschen, die sich mit einer Mutation infiziert haben, zuzunehmen.

147 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 93, also etwa 63,3 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Freitag, 5. März, 16 Uhr, mit. Ein weiterer Mensch sei, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, sechs hätten die Quarantänezeit beendet. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist am Freitag von 29,3 auf 26,2 gefallen.