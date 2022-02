Pandemie : Corona im Eifelkreis – 94 Neuinfektionen, Inzidenz bei 908,5

Bitburg-Prüm Das Landesuntersuchungsamt meldet am Freitag, 11. Februar, 14.10 Uhr, 94 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 908,5 (Donnerstag: 921,5) pro 100.000 Einwohner.

Der Impfbus hält am Samstag, 12. Februar, von 9 bis 17 Uhr am Evangelischen Gemeindezentrum in Ehrang, Wallenbachstraße 1. In der kommenden Woche ist er ebenfalls in der Region Trier unterwegs, aber nicht im Eifelkreis. Am Montag, 14. Februar, ist er von 9 bis 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Igel, Am Feilenkreuz 2a. Am Marienhaus Klinikum Eifel (Bitburg) kann man für Booster-Impfungen (dienstags und donnerstags, 12 bis 16 Uhr) einen Termin online vereinbaren, Info: www.marienhaus.de/pieks. Das Impfzentrum am Wasserturm in Bitburg ist mittwochs von 17 bis 21 Uhr und freitags, samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.Terminreservierung für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen: https://impftermin.rlp.de; Hotline 0800/5758100.