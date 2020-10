Covid-19 : Corona im Eifelkreis – Aktuell 159 Infizierte

Bitburg/Prüm Die Zahl der Infizierten im Eifelkreis steigt weiter: Am Freitag waren es 159.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind (Stand Freitag, 17 Uhr) 159 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 27 Menschen sind laut Auskunft der Kreisverwaltung an diesem Tag positiv auf Covid-19 getestet worden, acht haben ihre Quarantänezeit beendet und gelten daher als genesen. Die Zahl der aktuellen Fälle liegt also bei 159. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist von 115 am Vortag auf nun 137 gestiegen.