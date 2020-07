Aktuelle Zahlen zur Pandemie : Die Zahlen steigen: 4 Neuinfektionen im Eifelkreis

Bitburg/Prüm (red) Wie rasant die Corona-Zahlen wieder steigen können, zeigt derzeit die Entwicklung im Eifelkreis. Bei dem Ausbruch im Trierer Reha Zentrum waren zunächst auch drei Patienten aus dem Eifelkreis betroffen und haben vier weitere Menschen aus ihrem engsten Umfeld angesteckt.

Seither wurden neun Neuinfektionen am Donnerstag gemeldet sowie zehn weitere am Wochenende. Am Montag kamen abermals vier hinzu, womit es aktuell 31 Corona-Fälle im Eifelkreis gibt. Das Gesundheitsamtes versucht, über die Kontaktermittlung Infektionswege nachzuvollziehen und zu unterbrechen und weitere Neuinfektionen zu verhindern. Wichtig: Auf Hygiene- und Abstandsregeln achten.