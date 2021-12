Steigende Corona-Zahlen : „Situation sehr angespannt“: Soldaten unterstützen bei Kontaktnachverfolgung im Eifelkreis

Bitburg Das Gesundheitsamt des Eifelkreises kann sein Arbeitsaufkommen kaum mehr auffangen. Grund sind steigende Corona-Fallzahlen und damit mehr nachzuvollziehende Kontakte. Unterstützung kommt jetzt von der Bundeswehr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm: Bundeswehr unterstützt Gesundheitsamt

Immerhin: Hilfe kommt von der Bundeswehr. Das Gesundheitsamt im Eifelkreis erhält seit dieser Woche Unterstützung durch Soldaten. In Bitburg sind sechs Bundeswehrsoldaten eingesetzt, die auch in Wochenenddiensten eingeplant werden können: „Das hilft uns ganz außerordentlich“, teilt der Landkreis mit.

Die Soldaten des Informationstechnikbataillons 281 in Gerolstein werden in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Dass die Unterstützung so schnell bewilligt werden konnte, ist nach Angaben des Eifelkreises maßgeblich der Fürsprache des stellvertretenden Leiters des Kreisverbindungskommandos für den Eifelkreis Bitburg-Prüm, Oberstleutnant André Heuzeroth, zu verdanken.