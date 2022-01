Pandemie : Corona im Eifelkreis – Inzidenz bei 421

Das Landesuntersuchungsamt meldet am Sonntag, 16. Januar, 122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 421 (Samstag: 312). Damit liegt sie über der landesweiten 7-Tages-Inzidenz, die 377,9 beträgt (Samstag: 362,7). Die Zahl der aktuellen Covid-19-Fälle im Eifelkreis steigt auf 796 (Samstag: 704). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,90 (Samstag: 2,90).

Impfmöglichkeiten: Für Booster-Impfungen kann man aktuell am Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg und Gerolstein Termine online vereinbaren. Für Erst- und Zweitimpfung sind dort derzeit alle Termine ausgebucht (Info: www.marienhaus.de/pieks). Das Impfzentrum in Bitburg ist wöchentlich an vier Tagen geöffnet. Terminreservierung für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen: https://impftermin.rlp.de, Hotline 0800/5758100. Der Impfbus ist in dieser Woche nicht im Eifelkreis unterwegs.