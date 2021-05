Covid-19 : Inzidenz im Eifelkreis erneut unter 100

Foto: dpa/Thomas Frey

Bitburg/Prüm Die Corona-7-Tage-Inzidenz der im Eifelkreis liegt schon den zweiten Tag in Folge – wie schon am Montag – unter 100. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag, 4. Mai, mit. Sollte der Wert bis einschließlich Freitag unter 100 liegen, würden die Regeln der Bundesnotbremse wieder außer Kraft gesetzt.

