Covid-19 : Inzidenz im Eifelkreis steigt auf 92,9

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis kratzt am Freitag knapp an der 100er-Inzidenz-Marke. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert stieg von 76,7 am Donnerstag auf 92,9 (Rheinland-Pfalz: 139,9). Das teilt die Kreisverwaltung am Freitag, 23. April, mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und aller Erfahrung nach steigt der Wert nach dem Wochenende. So könnte eventuell nächste Woche, wenn der Wert drei Tage hintereinander über 100 liegen sollte, wieder das Eintreten der Bundesnotbremse mit der Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr drohen.

232 Menschen (Donnerstag: 206) sind aktuell im Eifelkreis mit dem Coronavirus infiziert, davon 56,5 Prozent mit einer Virusmutation. 26 weitere Fälle seien am Freitag gemeldet worden.

Die Verteilung der Infizierten: Stadt Bitburg 34, VG Arzfeld 33, VG Bitburger Land 59, VG Prüm 55, VG Speicher 28, VG Südeifel 23.

Die Zahlen seit Beginn der Pandemie: 2941 positiv Getestete; 2690 Genesene; 22 Verstorbene; 29 125 Impfungen, davon 22 172 Erstimpfungen und 6953 Zweitimpfungen (rund sieben Prozent der Bevölkerung); 25 460 Testungen.