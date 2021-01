Covid-19 : Corona-Inzidenzwert im Eifelkreis nähert sich der 50er-Marke

Bitburg/Prüm (red) Im Eifelkreis Bitburg-Prüm steigt die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten auf 106 (Mittwoch: 104). Dies teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Donenrstag, 14. Januar, mit. Es seien zehn weitere Menschen positiv auf getestet worden, acht hätten ihre Quarantänezeit beendet.

In den kommenden Tagen solle der erste Impf-Durchlauf in allen Seniorenheimen im Kreis erfolgt sein, teilt die Verwaltung mit. Zudem soll für die Buslinien 402 und 428, die montags bis freitags im Stundentakt vom Bitburger Stadtzentrum aus fahren, eine Haltestelle in Höhe des Impfzentrums eingerichtet werden.