Corona : Inzidenzwert im Eifelkreis nur knapp über 40

Bitburg/Prüm Gute Nachrichten aus dem Eifelkreis: Der Inzidenzwert und die Zahl der aktuell Infizierten sind gefallen.

172 Menschen (Montag: 188) sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 102, also etwa 59 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag, 2. März, mit. Sieben weitere Menschen seien, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, 23 hätten die Quarantänezeit beendet.