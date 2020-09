Bitburg/Prüm Aktuell gibt es sieben mit dem neuen Coronavirus infizierte Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Am Dienstag, 1. September, wurden drei Neuinfektionen bekannt. Dies teilt die Kreisverwaltung mit. Seit Montag gelten neue Öffnungszeiten für die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 im Bitburger Gewerbegebiet Auf Merlick: Sie ist täglich, auch am Wochenende, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.