Aktuelle Fallzahl Eifelkreis : Corona: 222 Tests in Altenheimen

Bitburg (red) 165 Menschen haben sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm bisher mit dem mit dem Coronavirus infiziert. Das ist laut Mitteilung der Kreisvewaltung der Stand von Freitag, 17 Uhr.

Die gute Nachricht: 126 davon gelten als genesen. Von Donnerstag auf Freitag gab es drei weitere Infizierte und drei weitere Genesene. Die Mitarbeiter der stationären Sichtungsstelle Corona in Bitburg haben am Freitag 16 Menschen getestet. In den Altenheimen Habscheid und Balesfeld gab es am Donnerstag und Freitag insgesamt 222 Tests.