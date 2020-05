Corona : Corona: Keine Neuinfektionen seit fünf Tagen

Bitburg/Prüm (red) Keine Neuinfektionen seit fünf Tagen: Das meldet der Eifelkreis am Montag, 25. Mai. Das heißt: Immer noch sind zehn Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag wurden bei der stationären Sichtungsstelle der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 21 Menschen getestet.

Die bisherige Corona-Bilanz: 170 genesene Menschen und vier Sterbefälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist wegen Pfingsten in dieser Woche noch am Mittwoch, 27. Mai, und Samstag, 30. Mai, von 8 bis 16 Uhr geöffnet.