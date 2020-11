Covid-19 : Corona im Eifelkreis – Inzidenzwert fällt nur leicht

Bitburg/tvPrüm Die Coronazahlen im Eifelkreis sinken nur leicht. Also: keine Entwarnung.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Donnerstag, 26. November, zehn weitere Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mit. 15 Menschen hätten dagegen ihre Quarantänezeit beendet und seien damit genesen.

Die aktuellen Fallzahlen mit Untergliederung der Teilgebiete werden im „Corona-Portal“ unter www.bitburg-pruem.de veröffentlicht. Getestet wird nur noch mit Term an der Sichtungsstelle der Kreisverwaltung am neuen Standort „Am Wasserturm“ in Bitburg.