Covid-19 : Corona im Eifelkreis: Inzidenzwert sinkt auf 80,8

Bitburg/Prüm 132 Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Montag, 11. Januar, mit.

Von den 132 Infizierten leben 22 in der Stadt Bitburg, elf in der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld, 36 in der VG Bitburger Land, 40 in der VG Prüm, einer/eine in der VG Speicher und 22 in der VG Südeifel. Die Gesamtzahlen seit Beginn der Corona-Pandemie: 1947 positiv Getestete, 1798 Genesene, 17 Verstorbene. 19 882 Testungen hat es im Eifelkreis (99 058 Einwohner) bereits gegeben.