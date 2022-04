Pandemie : Corona im Eifelkreis – Aktuell 1804 Menschen infiziert

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg/Prüm Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz meldet am Freitag, 29. April, 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis. Die Zahl der aktuellen Covid-19-Fälle beträgt 1804. In den letzten sieben Tagen haben sich 390 Menschen infiziert, in der Vorwoche waren es 471. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Eifelkreis betrug am Freitag 389,8 pro 100.000 Einwohner Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 718,7 (Donnerstag: 772,5. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt landesweit bei 6,55 pro 100.000 Einwohner, wie zum Vortag.

