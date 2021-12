Covid-19 : Corona im Landkreis Vulkaneifel – 258 aktuelle Fälle

Foto: dpa/Christian Charisius

Daun/Gerolstein Im Landkreis Vulkaneifel gibt es (Stand: Sonntag, 26. Dezember) aktuell 258 (Freitag: 216) Menschen, die akut an Covid-19 erkrankt sind. Laut Landesuntersuchungsamt wurden weder am 25. noch am 26. Dezember Fälle von Neuinfektionen gemeldet.

Am 24. Dezember gab der Kreis 15 bestätigte Neuinfektionen bekannt. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen mit Wohnsitz im Landkreis liegt (Stand: Sonntag, 26. Dezember) bei 3355.