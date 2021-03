Covid-19 : 7-Tage-Inzidenz im Eifelkreis liegt bei 26,2

Bitburg/Prüm Positive Signale aus dem Eifelkreis in Sachen Corona: Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt deutlich unter Landesschnitt.

142 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 89, also etwa 63 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag, 8. März, 16 Uhr, mit. Sechs weitere Menschen seien, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, 17 hätten die Quarantänezeit beendet.