Covid-90 : Inzidenzwert im Eifelkreis liegt knapp unter 60

Foto: dpa/Robert Michael

Bitburg/Prüm 152 Menschen (Montag: 147) sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 90, also etwa 59 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag, 23. März, mit. Elf weitere Menschen seien, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, sechs hätten die Quarantänezeit beendet.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert stieg auf 57,5 (Montag: 63,6).

Die Verteilung der Infizierten: Stadt Bitburg 28, VG Arzfeld 7, VG Bitburger Land 33, VG Prüm 29, VG Speicher 25, VG Südeifel 30.

Die Zahlen seit Beginn der Pandemie: 2526 positiv Getestete; 2354 Genesene; 20 Verstorbene; 12 872 Impfungen, davon 9470 Erstimpfungen und 3402 Zweitimpfungen; 23 326 Testungen.