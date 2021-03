Covid-19 : Inzidenzwert im Eifelkreis steigt stark an

Bitburg/Prüm (red) 130 (Freitag: 115) Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 55, also etwa 42 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Sonntag, 14. März, mit. 29 weitere Menschen seien am Samstag und Sonntag, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, 14 hätten die Quarantänezeit beendet.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 68,6 (Freitag: 47,4).

Die Verteilung der Infizierten: Stadt Bitburg 43, VG Arzfeld 7, VG Bitburger Land 19, VG Prüm 20, VG Speicher 11, VG Südeifel 30.

Die Zahlen seit Beginn der Pandemie: 2445 positiv Getestete, 2295 Genesene, 20 Verstorbene; 9832 Impfungen, davon 6894 Erstimpfungen und 2938 Zweitimpfungen, 22 927 Testungen.

Die Impftermin-Vergabe erfolgt über die Hotline des Landes, 0800/57581 (montags bis samstags von 7 bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 10 und 18 Uhr) oder unter https://impftermin.rlp.de/

