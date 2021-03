Covid-19 : Inzwischen fast 10 000 Impfungen im Eifelkreis

Bitburg/Prüm (red) 117 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, davon 69, also etwa 59 Prozent, mit einer Virusmutation. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch, 10. März, 16 Uhr, mit. 14 weitere Menschen seien, so die Kreisverwaltung, positiv auf Covid-19 getestet worden, 12 hätten die Quarantänezeit beendet.

Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 35,3. Zum Vergleich: Der Landes-Durchschnittswert liegt bei 48.