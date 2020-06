Coronavirus : Corona-Ausbruch in Prüm: Immer mehr Bürger lassen sich testen

Prüm Viele Bürger sorgen sich wegen des aktuellen Corona-Geschehens in Prüm. Und die ersten lassen sich bereits in Bitburg testen.

Seit Bekanntwerden des lokalen Corona-Ausbruchs in Prüm am Montag dieser Woche (der TV berichtete) ist die Sorge in Stadt und Umgebung groß. Bislang sind in diesem Zusammenhang zwölf Menschen nachgewiesen infiziert – der Stand gilt nach Mitteilung der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm auch noch am Mittwoch: „Keine weiteren Neuinfektionen“, heißt es am Mittag.

Inzwischen haben sich zahlreiche Bürger beim Gesundheitsamt in Bitburg gemeldet. Im Einzelfall, teilt die Kreisverwaltung mit, empfehle man den Besuch in der Corona-Sichtungsstelle. Bereits am Mittwoch wurde die stationäre Stelle in Bitburg „von zahlreichen Besuchern aus dem Raum Prüm aufgesucht“. Am Donnerstag und Freitag, 9 bis 16 Uhr, ist zudem eine Sichtungsstelle in der Prümer Markthalle eingerichtet: Dort kann man mit dem Auto hineinfahren und sich testen lassen. Ergebnisse „aus all diesen Testungen liegen ab Freitag vor“, schreibt die Kreisverwaltung.