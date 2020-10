Coronavirus : Infektionen im Eifelkreis: Es werden immer mehr

Coronatests: Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes bereitet sich vor. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Das Infektionsgeschehen im Eifelkreis Bitburg- Prüm bleibt dramatisch: 21 weitere Ansteckungen verzeichnet das Gesundheitsamt am Montag. Insgesamt sind es jetzt 107 im Kreis, davon die deutlich meisten in der Verbandsgemeinde Prüm.

Das Virus breitet sich immer stärker aus im Eifelkreis: Seit Beginn des Infektionsgeschehens in der vergangenen Woche – infolge von bislang drei bekannt gewordenen privaten Feiern in der Verbandsgemeinde (VG) Prüm – hat sich die Zahl der nachgewiesen angesteckten Menschen mehr als verfünffacht: Von 21 am Donnerstagmorgen (der TV berichtete) auf 107 am Montag.

Erneut kommen, Stand Vormittag, 21 weitere positiv getestete Bürger hinzu. Damit ist der Warn- oder Inzidenzwert von 50 Ansteckungen je 100 000 Einwohner nach wie vor deutlich überschritten und steht im Kreis bei mehr als 110. So wird es auch im Wesentlichen vorerst bleiben, denn mit Blitzheilungen wie im Weißen Haus ist bis Mitte der Woche nicht zu rechnen.

INFO Absagen wegen der aktuellen Infektionslage Der Rat der Verbandsgemeinde Prüm wollte am Dienstag, 13. Oktober, unter anderem über die geplanten Windkraftanlagen und neue Photovoltaik-Flächen sprechen. Die Sitzung ist abgesagt. Den neuen Termin mache man von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig. Alois Leick, der Ortsbürgermeister von Lichtenborn (VG Arzfeld) hat die für Donnerstag, 15. Oktober, geplante Einwohnerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus abgesagt. Auch dort steht der neue Termin noch nicht fest. Der ausgebuchte Oktoberfest-Abend der Prümer Musikkneipe Rampenlicht vergangenen Samstag fiel ebenfalls aus. Für den Termin am Samstag, 17. Oktober, warte er noch auf die Beschlüsse der Kreisverwaltung, sagt Gastgeber Markus Pint. Ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben wurde am Montag der Besuch von Staatssekretärin Heike Raab, die sich in Prüm das „Schreibtisch“-Projekt der VG und der Landes-Entwicklungsagentur ansehen wollte.

Der Kreis ist deswegen, leider, Spitzenreiter bei den Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner – und als eine von drei Regionen auf der Website des Landesuntersuchungsamts rot eingefärbt, vor der Stadt Mainz und dem Kreis Neuwied.

Deshalb gilt die dringende Empfehlung des Gesundheitsamts, im öffentlichen Raum eine Alltagsmaske zu tragen, sofern man auf mehrere Menschen trifft. Außerdem dürfen an privaten Anlässen nur zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten teilnehmen. Zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur 100 Personen erlaubt. Bei Sportereignissen und Trainings, drinnen wie draußen, sind keine Zuschauer zulässig.

Weitere Regelungen, die voraussichtlich für mehrere Wochen gelten sollen, berät die Verwaltung derzeit mit der Landesregierung.

Andere Konsequenzen stehen bereits am Montagmorgen fest: Aloysius Söhngen, Bürgermeister der VG Prüm, hat die Ratssitzung am Dienstag abgesagt. „Schlicht und einfach aufgrund des Infektionsgeschehens“, sagt er: Neben den Fraktionen hätten an der Sitzung nicht nur viele Ortsbürgermeister, sondern wahrscheinlich auch Besucher teilgenommen, wegen der Themen Windkraft und Photovoltaik. „Das wären deutlich über 100 Leute gewesen“, sagt Söhngen. Und das könne er nicht verantworten (siehe Info).

Mittlerweile steht außerdem fest: Neben den beiden bisher bereits in unserer Berichterstattung genannten Privatfeiern, nach TV-Informationen in Habscheid und in Watzerath, hat es am vorvergangenen Wochenende eine dritte Party in Olzheim gegeben, bei der sich ebenfalls Besucher angesteckt haben sollen. Mehr als 80 Prozent aller aktuellen Infektionen gehen auf diese Feiern zurück, die von ungefähr 75 Menschen besucht worden sein sollen.